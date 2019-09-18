В Сумах маршрутка попала в ДТП Сегодня, 7 октября, произошло ДТП на ул. Герасима Кондратьева.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла возле дома № 134. Известно, что столкнулись автомобили «ДЭУ Ланос» и маршрутка «Рута 25». Оба получили механические повреждения, никто не пострадал. Водители договорились разойтись при помощи европротокола.

Как стало известно, «Ланос» выезжал от СНАУ со второстепенной на главную и не предоставил преимущество в движении маршрутке.