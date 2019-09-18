В Сумах маршрутка попала в ДТП

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла возле дома № 134. Известно, что столкнулись автомобили «ДЭУ Ланос» и маршрутка «Рута 25». Оба получили механические повреждения, никто не пострадал. Водители договорились разойтись при помощи европротокола.
Как стало известно, «Ланос» выезжал от СНАУ со второстепенной на главную и не предоставил преимущество в движении маршрутке.
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