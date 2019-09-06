На Сумщине задержали трех браконьеров 5 октября во время осуществления проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области задержаны три человека, которые на пруду «Колотиливщина» осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова.

С помощью резиновой лодки и рыбацкой сетки браконьеры выловили 19 штук карася серебристого, чем нанесли окружающей среде ущерб на сумму 323 грн. Госинспекторами по охране окружающей среды были изъяты орудия лова, а на граждан составлено 3 протокола по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь за браконьерский промысел нарушителям придется отвечать в Бурынском районном суде, сообщает пресс-служба ведомства.