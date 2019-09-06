На Сумщине задержали трех браконьеров

С помощью резиновой лодки и рыбацкой сетки браконьеры выловили 19 штук карася серебристого, чем нанесли окружающей среде ущерб на сумму 323 грн.
Госинспекторами по охране окружающей среды были изъяты орудия лова, а на граждан составлено 3 протокола по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь за браконьерский промысел нарушителям придется отвечать в Бурынском районном суде, сообщает пресс-служба ведомства.
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