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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41352

На Сумщине задержали трех браконьеров

5 октября во время осуществления проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области задержаны три человека, которые на пруду «Колотиливщина» осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова.

С помощью резиновой лодки и рыбацкой сетки браконьеры выловили 19 штук карася серебристого, чем нанесли окружающей среде ущерб на сумму 323 грн.

Госинспекторами по охране окружающей среды были изъяты орудия лова, а на граждан составлено 3 протокола по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь за браконьерский промысел нарушителям придется отвечать в Бурынском районном суде, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Браконьерство Бурынь

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