Юних сумчан запрошують на конкурс творів «Публіцистика на захист природи» Роботи приймаються з 7 по 27 жовтня включно. Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 15 до 18 років.

Конкурс відбудеться за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Вимоги до публікацій: - усі публікації представляються в електронному вигляді на ел. адресу agencypromotion27@gmail.com з поміткою "Конкурс"; - від однієї людини може подаватися декілька публікацій; - тематика робіт - публіцистичні твори на захист природи; - оформлення тексту шрифтом Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5; - обсяг публікації - не більше 3600 символів. При подачі робіт необхідно подати таку інформацію: 1. П. І. Б. 2. Дата народження; 3. Клас і номер навчального закладу; 4. Назва роботи; 5. Номер моб. телефону та e-mail; Без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається! Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39 Нехай щастить, а на переможців чекають цінні призи.