Юних сумчан запрошують на конкурс творів «Публіцистика на захист природи»

Конкурс відбудеться за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.
Вимоги до публікацій:
- усі публікації представляються в електронному вигляді на ел. адресу agencypromotion27@gmail.com з поміткою "Конкурс";
- від однієї людини може подаватися декілька публікацій;
- тематика робіт - публіцистичні твори на захист природи;
- оформлення тексту шрифтом Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5;
- обсяг публікації - не більше 3600 символів.
При подачі робіт необхідно подати таку інформацію:
1. П. І. Б.
2. Дата народження;
3. Клас і номер навчального закладу;
4. Назва роботи;
5. Номер моб. телефону та e-mail;
Без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається!
Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39
Нехай щастить, а на переможців чекають цінні призи.
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