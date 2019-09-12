Сумские хоккеистки идут на зимний перерыв вторыми Удивительно, на факт: до апреля следующего года бориспольский «Колос» будет выше МСК «Сумчанка» в турнирной таблице.

4-6 октября в Борисполе проходил второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

МСК «Сумчанка» оба свои матча выиграл: у сумского «Динамо» 15:1 и сумского же «СумДУ» 10:0. В то же время бориспольский «Колос» успел сыграть три матча и все выиграть: у «ИФК СумДПУ» 2:0, «Динамо» 4:2 и «СумДУ» 6:3. Кроме того, «ИФК СумДПУ» обыграл «Динамо» 11:3.

Таким образом, после двух туров лидирует «Колос» - 17 очков (в 5 играх), у «Сумчанки» - 16 (но в 4 играх), дальше – «ИФК СумДПУ» - 14, «СумДУ» - 8 и «Динамо» - 5.