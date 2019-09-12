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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:31269

Сумские хоккеистки идут на зимний перерыв вторыми

Удивительно, на факт: до апреля следующего года бориспольский «Колос» будет выше МСК «Сумчанка» в турнирной таблице.

4-6 октября в Борисполе проходил второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

МСК «Сумчанка» оба свои матча выиграл: у сумского «Динамо» 15:1 и сумского же «СумДУ» 10:0. В то же время бориспольский «Колос» успел сыграть три матча и все выиграть: у «ИФК СумДПУ» 2:0, «Динамо» 4:2 и «СумДУ» 6:3. Кроме того, «ИФК СумДПУ» обыграл «Динамо» 11:3.

Таким образом, после двух туров лидирует «Колос» - 17 очков (в 5 играх), у «Сумчанки» - 16 (но в 4 играх), дальше – «ИФК СумДПУ» - 14, «СумДУ» - 8 и «Динамо» - 5.

Спорт Хоккей на траве

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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