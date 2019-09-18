В центре Сум очередное ДТП (+видео)

Предварительно столкнулись Тойота Ленд Крузер и БМВ. Подробности позже.
Как видно по видео, БМВ тронулся на зеленый свет от Покровской площади, а Тойота с Героев Сумщины пыталась проскочить на красный на Гагарина, но не удалось.
Сегодня, 7 октября, произошло ДТП на ул. Герасима Кондратьева....
Сегодня, 7 октября, в 3:57 к спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Петропавловская, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате...
Авария произошла сегодня, 7 октября, около 4.00. на ул. Петропавловской возле телецентра....
Сегодня, 7 октября, ночью, на ул. Петропавловская произошло ДТП....
Два человека травмированы в результате столкновения легковушки и маршрутки....