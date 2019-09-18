В центре Сум очередное ДТП (+видео) Сегодня, 7 октября, около 18.00 произошло ДТП на перекрестке ул. Харьковская, Героев Сумщины, Гагарина и Покровской площади.

Предварительно столкнулись Тойота Ленд Крузер и БМВ. Подробности позже. Как видно по видео, БМВ тронулся на зеленый свет от Покровской площади, а Тойота с Героев Сумщины пыталась проскочить на красный на Гагарина, но не удалось.