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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:471100

В центре Сум очередное ДТП (+видео)

Сегодня, 7 октября, около 18.00 произошло ДТП на перекрестке ул. Харьковская, Героев Сумщины, Гагарина и Покровской площади.

Предварительно столкнулись Тойота Ленд Крузер и БМВ. Подробности позже.

Как видно по видео, БМВ тронулся на зеленый свет от Покровской площади, а Тойота с Героев Сумщины пыталась проскочить на красный на Гагарина, но не удалось.

Право Дтп

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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
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CINETECH+, 2D 16:30

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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