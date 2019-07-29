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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На дорогу к Эспланаде, которую строят уже три месяца, нет документов (видео)

На дорогу в микрорайон «Эспланада», которую строят в Сумах, нет разрешительных документов.

В едином реестре Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины нет сообщений о начале строительных работ на этом объекте. Руководитель городского управления архстройконтроля Анатолий Довбня говорит: 23 сентября выдали предписание ООО «Сервис-Маркет», входящей в состав ПАО «Сумбуд» - устранить недостатки. По чертежам, дорога к микрорайону от проспекта Лушпы должна идти через подземный паркинг по центру. В реальности дорога к микрорайону идет сбоку, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Здесь и сейчас работает техника. Группа людей на стройке, увидев камеру, завершают общение и идет от дороги. Догоняя их, журналисты спрашивают у одного из них о новой дороге: почему она выходит на пешеходную дорожку?

- Бетонная дорога, практически уже сделана, теперь слово за городом.

- Анатолий Довбня нам сказал, что нет никаких документов.

- Анатолий Довбня, у него и фамилия такая - Довбня.

По словам начальника Управления государственного архстройконтроля Анатолия Довбни, строительство дороги остановлено:

- Незаконно выполняются строительные работы, потому что мы предписанием приостановили строительные работы и привлекли к ответственности лиц на этом объекте. И мы повторно выходим на проверку выполнения требований. Если наши требования не выполнялись, значит, снова привлекаются к ответственности. Надо привести объект в соответствие с действующим законодательством, или оформить разрешительные документы или вообще демонтировать объект.

Позже заместитель Анатолия Довбни - Валерий Скоромный - сказал: за работы на этом участке без разрешительных документов застройщика могут оштрафовать на 80 000 гривен. Админдело будут рассматривать на этой неделе. В главном офисе застройщика о дороге поговорить с журналистами не нашли времени.

Напомним: первый план «Эспланады» разработал московский институт «Гипрогор» в 1976 году. Затем в проект вносились изменения. Начали строить в 2013 году. ПАО «Сумбуд», при условии стабильного инвестирования, обещал построить микрорайон за 10 лет. Здесь должны проживать около семи с половиной тысяч человек. Жители соседних к «Эспланаде» домов в августе 2016 года начали протестовать из-за того, что машины к новым многоэтажкам ездят через их дворы. В июле этого года начали строить новую дорогу.

Право Дорога к эспланаде Незаконное строительство Эспланада

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