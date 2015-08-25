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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин стал «айронменом»

6 октября в Барселоне проходил турнир по триатлону Ironman Barcelona.

Спортсменам нужно было проплыть 4 км в открытом море, проехать 180 км на велосипеде и пробежать марафон (42195 м). Приняли участие в «железном» старте более 3 тысяч участников. Среди них и сумчанин Владислав Ворона. Его время на дистанции: плавание – 1 час 14 минут, велогонка – 5 часов 3 минуты, марафон – 3 часа 39 минут. Итог – 10 часов 8 минут (добавляется еще время транзита между этапами – переодевание, переобувание и т.п.) и 511-ое место. Среди мужчин это 487-й результат. В своем возрастном дивизионе (40-44 года) – 97-ой.

Выиграл же гонку немец Флориан Ангерт – 7:45:05.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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