В Шостке – сильный снегопад

В Шостке наблюдается сильный снегопад. Температура воздуха сейчас составляет + 5 градусов, пишет Шостка.инфо.
41-летний житель Шостки после ссоры с матерью похитил из ее дома охотничий карабин и забаррикадировался на чердаке сарая....
4 октября около 14:30 несовершеннолетний Юрин Александр, 11 лет, ушел из дома по ул. Свемовская г. Шостка и до настоящего...
В одном из учебных заведений Шостки подросток, который неоднократно имел проблемы с законом, угрозами отобрал у 17-летнего студента мобильный телефон....
2 октября в 9:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Свемовская в г....
В Шостке злоумышленник избил на улице 62-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон, портмоне с деньгами и банковскими карточками....