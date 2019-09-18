В Лебедине начали отопительный сезон

Согласно распоряжению городского головы от 07.10.2019 № 142 «О начале отопительного периода 2019-2020 годов в городе Лебедине», с целью обеспечения температурного режима, соблюдения норм санитарного законодательства, с 8.10.2019 начат отопительный сезон в жилом фонде, учебных заведениях и другой категории потребителей тепловой энергии.
Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020....
С 7 октября ООО «Сумытеплоэнерго» начало включать учреждения образования и сферы здравоохранения....
Городом пронесся «Ураган ломай-круши»....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась с началом отопительного сезона для жилого сектора Сум....
Отопительный сезон на Сумщине начнется вовремя и без проблем. Даже в Курском микрорайоне Сум....