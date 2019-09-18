В Лебедине начали отопительный сезон Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Лебединского горсовета.

Согласно распоряжению городского головы от 07.10.2019 № 142 «О начале отопительного периода 2019-2020 годов в городе Лебедине», с целью обеспечения температурного режима, соблюдения норм санитарного законодательства, с 8.10.2019 начат отопительный сезон в жилом фонде, учебных заведениях и другой категории потребителей тепловой энергии.