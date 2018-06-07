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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине участники боевых действий получили в собственность более 14,5 тыс. га земли.

С начала реализации инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий в Сумской области военнослужащие получили в собственность участки общей площадью 14,74 тыс. гектаров.

По информации Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, для ведения садоводства бойцам предоставлено 297 земельных участков общей площадью 33,79 га, для ведения личного сельского хозяйства - 7491 надел общей площадью 14,71 тыс. гектаров.

Больше всего участков участники боевых действий получили на территории Раменского (1233), Белопольского (1192), Конотопского (816) районов Сумской области.

Всего за этот период Главное управление Госгеокадастра в Сумской области предоставило военнослужащим 10793 разрешения на разработку документации по землеустройству на общую площадь 19,29 тыс. гектаров.

Общество Земля АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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