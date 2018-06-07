По информации Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, для ведения садоводства бойцам предоставлено 297 земельных участков общей площадью 33,79 га, для ведения личного сельского хозяйства - 7491 надел общей площадью 14,71 тыс. гектаров.
Больше всего участков участники боевых действий получили на территории Раменского (1233), Белопольского (1192), Конотопского (816) районов Сумской области.
Всего за этот период Главное управление Госгеокадастра в Сумской области предоставило военнослужащим 10793 разрешения на разработку документации по землеустройству на общую площадь 19,29 тыс. гектаров.
В Сумах будут определять названия нового микрорайона и улиц....
В Глухове состоялось распределение земельных участков участникам АТО....
Сегодня, 16 октября, участники АТО получили приказы о предоставлении в собственность земельных участков на территории РЛП «Сеймский»....
На Координационном совете по оказанию помощи участникам АТО рассматривали вопрос выделения земельных участков....
7 июня в Сумах с помощью генератора случайных чисел среди участников АТО распределили 251 земельный участок....