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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28189

В Сумах демонтировали еще два незаконно установленных временных сооружения

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала еще два таких объекта.

Так, 27 сентября демонтировали незаконно установленное / размещенное временное сооружение (остановка общественного транспорта) на ул. С. Табалы (Севера) у д. № 30 (решение исполнительного комитета от 21 мая 2019 № 303), а 4 октября - временное сооружение (гараж) на ул. Харьковская возле дома № 41 (решение исполнительного комитета от 23 июля 2019 № 424).

КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управления патрульной полиции в г. Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-АВТОТРАНС» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1).

Право Демонтаж МАФов МАФы

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