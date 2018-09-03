В Сумах демонтировали еще два незаконно установленных временных сооружения

Так, 27 сентября демонтировали незаконно установленное / размещенное временное сооружение (остановка общественного транспорта) на ул. С. Табалы (Севера) у д. № 30 (решение исполнительного комитета от 21 мая 2019 № 303), а 4 октября - временное сооружение (гараж) на ул. Харьковская возле дома № 41 (решение исполнительного комитета от 23 июля 2019 № 424).
КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управления патрульной полиции в г. Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-АВТОТРАНС» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1).
Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения...
В Сумах продолжают демонтировать незаконно установленные / размещенные объекты....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала семь таких объектов....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала один такой объект....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 31 августа, демонтировали...