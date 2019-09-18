В Сумах начался отопительный сезон С 7 октября ООО «Сумытеплоэнерго» начало включать учреждения образования и сферы здравоохранения.

Как доложила сегодня, 8 октября, на заседании исполкома замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, из 27 детсадов в зоне их обслуживания уже включено 20, 5 будут включать сегодня, но заявок не поступало. Из 25 школ включена уже одна, одну будут включать сегодня, по остальным заявок не было. Из 26 лечебных учреждений уже включено 9 – это стационары и роддомы, сегодня включат еще одно, остальные пока заявок не давали.

Как рассказал представитель Котельной Северного промузла, уже завтра планируется заполнение сетей теплоносителем, через три дня будут готовы к включения тепла, если получат номинацию от «Нафтогаза» на газ.

Исполком принял решение «О начале отопительного сезона в г. Сумы». Согласно ему, начало отопительного сезона в бюджетной сфере с 2 октября, в жилом фонде – с 15 октября. Окончание – 15 апреля.