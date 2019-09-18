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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41684

В Сумах начался отопительный сезон

С 7 октября ООО «Сумытеплоэнерго» начало включать учреждения образования и сферы здравоохранения.

Как доложила сегодня, 8 октября, на заседании исполкома замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, из 27 детсадов в зоне их обслуживания уже включено 20, 5 будут включать сегодня, но заявок не поступало. Из 25 школ включена уже одна, одну будут включать сегодня, по остальным заявок не было. Из 26 лечебных учреждений уже включено 9 – это стационары и роддомы, сегодня включат еще одно, остальные пока заявок не давали.

Как рассказал представитель Котельной Северного промузла, уже завтра планируется заполнение сетей теплоносителем, через три дня будут готовы к включения тепла, если получат номинацию от «Нафтогаза» на газ.

Исполком принял решение «О начале отопительного сезона в г. Сумы». Согласно ему, начало отопительного сезона в бюджетной сфере с 2 октября, в жилом фонде – с 15 октября. Окончание – 15 апреля.

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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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