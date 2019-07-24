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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45303

«Сумытеплоэнерго» судится с Сумским НПО за 10 миллионов

Судебный процесс по этому делу начался еще в июне текущего года.

ООО «Сумытеплоэнерго» обратилось в суд с иском о взыскании с Сумского НПО задолженности по договору поставки в размере 8,8 млн грн и пени в размере более 1 млн грн, 213 тыс. грн инфляционных расходов и расходы по уплате судебного сбора. В общем иск на сумму более 10 млн гривен.

В свою очередь Сумское НПО подало встречный иск, в котором просит договор поставки с «Сумытеплоэнерго» признать недействительным в полном объеме. Кроме этого, «Сумытеплоэнерго» заявляет суда, по состоянию на сентябрь по этому договору поставки Сумское НПО уже уплатило более миллиона гривен. В ответ Сумское НПО подало ходатайство об истребовании соответствующих доказательств от «Сумытеплоэнерго».

В связи с этим суд предоставил время «Сумытеплоэнерго» для подготовки доказательств до 17 октября. А подготовительное судебное заседание назначил на 24 октября.

Право ООО «Сумытеплоэнерго» СМНПО

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