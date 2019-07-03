На Сумщине директора предприятия подозревают в присвоении 800 тыс. грн на ремонте дороги На Сумщине сообщено о подозрении директору общества, которое отремонтировало дороги с убытками для бюджета в 820 тыс. гривен.

Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики Нацполиции задокументирована преступная деятельность директора общества с ограниченной ответственностью при осуществлении ремонта дорог за бюджетные средства.

В ходе следствия, проведенного следователями Сумского районного отдела полиции, установлено, что в 2018 году общество с ограниченной ответственностью заключило договор с Хотинским поселковым советом Сумского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Достоверно зная, что работы выполнены некачественно и с использованием материалов, не соответствующими проектно-сметной документации, директор предприятия внес в официальные документы ложные сведения, на основании которых на его счет поселковым советом перечислено 821 тыс. грн.

Однако согласно результатам экспертиз абсолютно все работы не соответствуют требованиям, поэтому фактическая их стоимость составляет 0 грн, а сумма присвоение соответственно 821 тыс. грн. В понедельник, 7 октября, руководителю общества сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.