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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные спасли жилой дом и 2 сарая

7 октября в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в на ул. Полесской в г. Дружба Ямпольского района.

На тушение направили дежурный караул 33-го профессионального пожарного поста и отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелась кухня, с которой под одной крышей находилась еще и хозяйственная постройка. Усложняло ситуацию то, что данные помещения были деревянные. Также существовала угроза перекидывания огня на другую хозяйственную постройку и жилой дом хозяев.

В 10:09 пожарным удалось предотвратить опасность и остановить дальнейшее распространение огня. В 10:51 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Дружба Пожар Ямпольский район

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