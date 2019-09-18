На Сумщине пожарные спасли жилой дом и 2 сарая

На тушение направили дежурный караул 33-го профессионального пожарного поста и отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
По прибытии на место вызова было установлено, что загорелась кухня, с которой под одной крышей находилась еще и хозяйственная постройка. Усложняло ситуацию то, что данные помещения были деревянные. Также существовала угроза перекидывания огня на другую хозяйственную постройку и жилой дом хозяев.
В 10:09 пожарным удалось предотвратить опасность и остановить дальнейшее распространение огня. В 10:51 пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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