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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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СумГУ посетила делегация Университета Бат Спа из Великобритании

С 30 сентября по 4 октября в Сумском государственном университете находилась делегация Университета Бат Спа (Великобритания).

Визит состоялся в рамках совместного проекта грантовой программы ЕС Эразмус + по направлению «Учебная мобильность». В состав делегации вошли: профессора Бизнес школы Лю Лиу и Инна Поморина, а также руководитель института магистерских и аспирантских программ Шон Кэмерон. Гости из партнерского университета провели ряд встреч в СумГУ, в том числе с руководством и преподавателями учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого и учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД». Во время рабочих встреч состоялось детальное обсуждение имеющихся образовательных программ и направлений научных исследований, определены перспективы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, британские специалисты прочитали лекцию для студентов указанных институтов СумГУ. По результатам визита была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в рамках международных грантовых программ, в частности программы ЕС Эразмус + и Британского Совета.

По словам начальника отдела международных связей Константина Кириченко партнерство с Университетом Бат Спа началось в 2013 году в рамках реализации грантового проекта «ALIGN» программы ЕС ТEMPUS. Начиная с 2015 года, университеты реализуют ряд двусторонних проектов грантовой программы ЕС Эразмус +, которые предусматривают обмен сотрудниками и студентами с целью обучения и повышения квалификации, пишет сайт вуза.

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