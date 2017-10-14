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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08434

Заходи на відзначення Дня захисника України у Сумах

Заходи на відзначення Дня захисника України розміщені на сайті Сумської мерії.

Назва заходу

Час

Місце проведення

8–10 жовтня

Концерти військового оркестру 27-ої реактивної артилерійської бригади у мікрорайонах міста

8 жовтня

17:00

Пр-т Курський

(магазин «Наш маркет»)

9 жовтня

17:00

Пр-т М. Лушпи

(ТРЦ «Атріум»)

10 жовтня

17:00

Вул. Г. Кондратьєва

(магазин «Кошик»)

11 жовтня

Покладання квітів:

до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам та Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні

10:00

Вул. Г. Кондратьєва

до братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів, пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО, та могил загиблих

10:30

Центральне кладовище

по вул. 20 років     Перемоги

до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

10:50

Сквер Героїв Небесної Сотні)

до Меморіального комплексу «Вічна Слава»

11:00

Вул. Г. Кондратьєва

Урочистості «Зі святом мужності й відваги!»:

виставка військової техніки;

демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту;

виступ духового оркестру;

польова кухня

11:00

Театральна площа

Урочисті заходи до Дня захисника України

13:00

Театр ім. Щепкіна

Відкритий міський фестиваль національно-патріотичного виховання молоді «Сильні духом»

16:00

Спортивний комплекс «Олімп»

14 жовтня

Святкова концертна програма до Дня захисника України

12:00

Обласна філармонія

Концерт військового оркестру

14:00

Альтанка
Общество Покров Пресвятой Богородицы День защитника Отечества День Украинского казачества

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14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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