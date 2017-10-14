Заходи на відзначення Дня захисника України у Сумах

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Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
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8–10 жовтня
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Концерти військового оркестру 27-ої реактивної артилерійської бригади у мікрорайонах міста
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8 жовтня
17:00
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Пр-т Курський
(магазин «Наш маркет»)
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9 жовтня
17:00
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Пр-т М. Лушпи
(ТРЦ «Атріум»)
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10 жовтня
17:00
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Вул. Г. Кондратьєва
(магазин «Кошик»)
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11 жовтня
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Покладання квітів:
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до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам та Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні
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10:00
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Вул. Г. Кондратьєва
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до братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів, пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО, та могил загиблих
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10:30
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Центральне кладовище
по вул. 20 років Перемоги
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до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
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10:50
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Сквер Героїв Небесної Сотні)
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до Меморіального комплексу «Вічна Слава»
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11:00
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Вул. Г. Кондратьєва
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Урочистості «Зі святом мужності й відваги!»:
виставка військової техніки;
демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту;
виступ духового оркестру;
польова кухня
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11:00
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Театральна площа
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Урочисті заходи до Дня захисника України
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13:00
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Театр ім. Щепкіна
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Відкритий міський фестиваль національно-патріотичного виховання молоді «Сильні духом»
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16:00
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Спортивний комплекс «Олімп»
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14 жовтня
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Святкова концертна програма до Дня захисника України
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12:00
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Обласна філармонія
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Концерт військового оркестру
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14:00
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Альтанка
14 октября именинники Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор....