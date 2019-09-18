«Альянс» сыграет с «Никополем» В среду, 9 октября, в Сумах пройдет матч 14-го тура чемпионат Украины по футболу во второй лиге.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет ФК «Никополь». Начало игры в 18.00. После 13 туров «Альянс» на третьем месте с 26 очками в 11 матчах, у «Никополя» - 10 очков и 7-ое место (из 11 команд). В первом круге команды в Никополе сыграли в ничью 1:1.