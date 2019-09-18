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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31422

В Сумском УКСе полиция проводит обыск

Сегодня, 8 октября, около 11 утра в Управление капитального строительства Сумского городского совета прибыли сотрудники полиции с постановлением суда об изъятии документов.

Правоохранители, которые находятся в Управлении капстроительства, от комментариев отказались, сообщив лишь, что следственные действия проводит следственное управление ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова информации по этому поводу также пока не предоставила.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, следственные действия в УКСе проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту возможного присвоения бюджетных средств при ремонте дорог.

Начальник управления Виталий Шилов сообщил, что речь идет о ремонте улиц Роменской и 20 лет Победы, которые осуществляло КП «Дорремстрой».

Согласно данным постановления суда на проведение следственных действий от 19 сентября, в КП «Дорремстрой» следователем отказались предоставить документы по ремонту этих дорог, в связи с чем правоохранители решили получить их в управлении капстроительства и дорожного хозяйства.

Право Обыск Ремонт дорог УКС

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