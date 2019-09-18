Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00240

В Сумах покажут картины Юрия и Антона Фирсиков

Сумская городская галерея представляет выставку талантливых отца и сына Юрия и Антона Фирсиков.

Увидеть строгую, профессиональную графику и теплые акварельные этюды можно уже с 8 октября.

Официальное открытие выставки - 9 октября в 17.00.

Вход свободный.

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По тематике

У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»
Сегодня 12:15

У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»

Автори виставки – фахівці Українського інституту національної пам'яті та Центру досліджень визвольного руху – спробували уявити, який вигляд могли би...

«Альянс» сыграет с «Никополем»
Вчера 15:26

«Альянс» сыграет с «Никополем»

В среду, 9 октября, в Сумах пройдет матч 14-го тура чемпионат Украины по футболу во второй лиге....

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО
Вчера 08:30

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО

11 октября в 16.00 в спорткомплексе «Олимп» начнется турнир по кроссфиту «Сильные духом»....

Сумчанам покажуть МироТворчість
07.10.2019 08:02

Сумчанам покажуть МироТворчість

Сьогодні, 7 жовтня, о 14:00 в Конгрес-центрі СумДУ в рамках реалізації Програми по відновленню миру та діалогу для внутрішньо-переміщених жінок...

04.10.2019 16:28

В Сумах пройдет турнир по боевому джиу-джитсу

5 октября в Сумах пройдет открытый турнир по боевому джиу-джитсу....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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