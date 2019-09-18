В Сумах покажут картины Юрия и Антона Фирсиков

Увидеть строгую, профессиональную графику и теплые акварельные этюды можно уже с 8 октября.
Официальное открытие выставки - 9 октября в 17.00.
Вход свободный.
Автори виставки – фахівці Українського інституту національної пам'яті та Центру досліджень визвольного руху – спробували уявити, який вигляд могли би...
В среду, 9 октября, в Сумах пройдет матч 14-го тура чемпионат Украины по футболу во второй лиге....
11 октября в 16.00 в спорткомплексе «Олимп» начнется турнир по кроссфиту «Сильные духом»....
Сьогодні, 7 жовтня, о 14:00 в Конгрес-центрі СумДУ в рамках реалізації Програми по відновленню миру та діалогу для внутрішньо-переміщених жінок...
5 октября в Сумах пройдет открытый турнир по боевому джиу-джитсу....