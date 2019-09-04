17-летний житель Сумщины нашел два гранатомета Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района во время поисков металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет. Его содержание удивило не только самого юноши, но и вызванных полицейских - в пакете находились два боевых гранатомета РПГ-22.

7 октября в полицию позвонила жительница одного из сел Краснопольского района Сумской области. Она рассказала, что ее 17-летний сын в поисках металла обнаружил подозрительный пакет, в котором, скорее всего, лежат гранатометы.

По указанному гражданкой адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Краснопольского отделения полиции и специалисты-взрывотехники. Полицейские опросили парня и осмотрели его находку.

Несовершеннолетний сын заявительницы объяснил правоохранителям: он время от времени занимается поисками металла, а потому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил притрушенный листьями полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое. А разглядев «находку» как следует, попросил мать известить полицию.

«Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты, - комментирует Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции. - По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас мы выясняем источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села».

Работники полиции обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию по этому делу, сообщить в полицию по телефону спецлинии «102» или в дежурную часть нашего отделения (код 05459) 7-12-02. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и представляли немалую угрозу для мирного населения. Ведь мощность взрыва каждого равна взрыва полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны. В том случае, если вы нашли боеприпасы или вещи, похожие на них, ни при каких обстоятельствах не следует их трогать. Просто обозначьте местонахождение подозрительного предмета каким-то ярким ориентиром, например, платком или газетой, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке на линию «102». Ожидая вызванных специалистов, оставайтесь на месте, и не допускайте в опасную зону других людей. Помните: разумная осторожность лишней никогда не бывает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.