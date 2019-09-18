На Сумщине полиция задержала пьяного с похищенным оружием (видео) 41-летний житель Шостки после ссоры с матерью похитил из ее дома охотничий карабин и забаррикадировался на чердаке сарая.

В полицию по телефону обратилась 60-летняя жительница Шостки. Она сообщила, что из ее дома сын похитил охотничий карабин «Сайга», принадлежащий ее сожителю. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали полицейские. Выяснилось, что мужчина прежде чем забрать карабин, устроил дома ссору, побил вещи. Был пьян и вел себя агрессивно. На поиски нарушителя были ориентированы весь личный состав местной полиции и сотрудники роты полиции особого назначения.

«Осознавая всю опасность, которую представляет собой пьяный мужчина с оружием, полицейские прочесывали прилегающую к месту происшествия территорию, опрашивали граждан, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Нашли его неподалеку. Все время это время, пока продолжались поиски, он прятался на чердаке материнского сарая. По просьбе полицейских спуститься и пообщаться, отвечал бранью. Выбрав подходящий момент, спецназовцы его задержали».

При обследовании чердака, где находился подозреваемый, полицейские изъяли похищенный карабин. Оружие было не заряжено.

Действия нарушителя в полиции квалифицировали как хулиганские и открыли отношении него уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства его вины, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.