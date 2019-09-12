14-летний житель Сумщины отсудил алименты у своих родителей 14-летний парень из Тростянца после развода родителей все время жил с бабушкой. Отец платил алименты, но перечислял их матери, а до ребенка деньги не доходили.

В результате подросток обратился в суд, сообщает Судебная власть.

Он попросил взыскать алименты с мамы в минимальном размере согласно с законом (а это 50% прожиточного минимума для ребенка в зависимости от его возраста). А алименты от отца перечислять прямо ему, а не матери, поскольку, по мнению истца, она неразумно ими распоряжалась и тратила на свои нужды.

Пока суд рассматривал это дело, мальчику исполнилось 15 лет. Он поступил в училище в Харькове после 9 классов школы и сейчас живет в общежитии.

Суд тщательно разобрался в этом деле, опросил ребенка, его родителей, бабушку, соседей и других свидетелей и в результате принял решение в пользу подростка. 1 октября 2019 года было обнародовано окончательное решение — иск удовлетворен полностью. Решение суда вступит в силу через 30 дней после оглашения результатов.