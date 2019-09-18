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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе проверили пищеблок училища, чьи студенты массово отравились

Напомним: 2 октября в Конотопскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления попали 11 учеников «Конотопского высшего профессионального училища». У шестерых студентов обнаружили золотистый стафилококк, а в пищеблоке училища и окрестных магазинах - нарушения.

В больницу детей скорой помощью из общежития учебного заведения. Кроме детей, оказавшихся в больнице, еще десять лечатся амбулаторно. «Дети поступали к нам в состоянии средней тяжести. С проявлениями острой кишечной инфекции. Это была температура у некоторых детей, тошнота, рвота. Тяжелых детей не было... Возможно, эти дети уже были носителями золотистого стафилококка, а возможно это каким-то образом и есть возбудитель. Это не та патология, которая могла вызвать массовое заболевание», - рассказала заместитель главного врача Конотопской ЦРБ Раиса Федченко.

По информации заместителя начальника Конотопского горрайонного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Елены Романюк, пищеблок учебного заведения обследовали - он находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. «Там не соблюдаются требования по мытью и дезинфекции оборудования и помещений. Не соблюдаются правила мытья посуды, разделочного инвентаря. Это подтверждается результатами лабораторных исследований. В девяти смывах найдены бактерии группы кишечной палочки», - сообщила Елена Романюк.

Она добавила, что у работников пищеблока не было средства для дезинфекции рук и не отвечала требованиям санитарная одежда. В блоке отсутствует горячая проточная вода.

Также Госпродпотребслужба проверила заведения розничной торговли, расположенные неподалеку от училища. Установили, что пищевые продукты в магазинах не защищены от загрязнений, там не ведут контроль температурных режимов, у персонала отсутствуют медико-санитарные книжки. Совокупность этих факторов, предполагают в службе, могла стать причиной массового отравления.

Напомним, что за помощью обратились юноши от 15 до 18 лет. По словам потерпевших, в течение дня они питались как в столовой учебного заведения, так и в городских заведениях общественного питания. К тому же, некоторые пили водопроводную воду, а некоторые - употребляли слабоалкогольные напитки. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 137 - ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, пишет konotop.city.

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