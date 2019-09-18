Вслед за УКСом обыски провели и в «Дорремстрое»

Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, обыски заключались в снятии копии с акта предыдущей выемки документов, пишет Sumy.Today.
«Это касается ремонта этих двух улиц, Роменской и 20 лет Победы, на наше предприятие полиция пришла сегодня в четвертый раз, до этого были в июне. Все документы, которые у нас были, они уже давно забрали. И теперь снимают копии с актов предварительной выемки. Все, что у нас было, мы им уже отдали. Осталось только анализы сдать», - удивляется действиям правоохранителей Александр Вегера.
По его словам, нарушений никаких допущено не было, в противном случае уже бы давно, по его мнению, объявили подозрение.
Напомним: также сегодня полиция проводила следственные действия и в управлении капитального строительства и дорожного хозяйства.
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