В центре Сум не будет Сквера Достоинства Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Устроить общественный сквер Достоинства вместо сомнительного строительства частного ТРЦ напротив Спасопреображенского собора в г. Сумы».

«Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Воскресенская, 12/1 в г. Сумы ведется на церковной площади непосредственно рядом с памятником архитектуры национального значения Спасо-Преображенским собором (охранный № 617 Постановление Совета Министров Украины от 24.08.1963 № 970) и должно соответствовать законам Украины «Об охране культурного наследия», «О планировании и застройке территорий», «Об основах градостроительства». Так, в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия» предоставление разрешений на размещение любого строительства в пределах территорий и зон охраны памятников национального значения (п.3 ст.32) относится к полномочиям центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия, которым признано Министерство культуры Украины.

Проекты застройки в пределах указанных территорий могут выполняться только на основании соответствующей градостроительной документации и историко-градостроительного обоснования, которое утверждается Государственной службой по вопросам охраны национального культурного наследия (приказ Государственной службы по вопросам национального культурного наследия от 22.03.2004р. № 7). Кроме того, проекты отвода и предоставления земельных участков должны согласовываться с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия Министерством культуры Украины.

С 2005 года застройщик не согласовал в установленном законом порядке разрешительную документацию данного строительства, нарушив таким образом главное условие землеотвода, поэтому строительство ведется уже 14 лет, «набегами, втихомолку», после которых контролирующие органы выходят с проверками, а потом дела множество времени рассматриваются в судах.

Так 08.08.2017 года своим предписанием министерство культуры Украины запретило строительство и любые работы на данном земельном участке. Имею подтверждающие документы. Так что в данном случае строительство может затянуться еще на несколько десятков лет, а это грозит разрушением одному из главных украшений и визиток нашего города Спасо-Преображенскому собору, а также обвалу жилых домов которые «висят» над котлованом - это дома на Соборной, 38 и Соборной, 38 Б, а сам котлован превращается в мусорную яму.

На основании вышеизложенного, прошу Сумского городского голову, расторгнуть договор аренды земельного участка по адресу г. Сумы ул. Воскресенская, 12/1. Провести реконструкцию церковной площади согласно действующему законодательству с устройством общественного Сквера Достоинства, проект которого должен пройти обсуждение с жителями нашего города. Сделаем это вместе!», - писал автор петиции Колоколов Сергей Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Департамент обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета с учетом информации, полученной от управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета, на вашу петицию, сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 188 Хозяйственного кодекса Украины, статьи 31 Закона Украины «Об аренде земли» расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, если иное не предусмотрено законом или настоящим договором.

Пунктом 5.1 договора аренды земельного участка, заключенного между Сумской городским советом и ООО «Адамант-Сумы» от 22.12.2015 года (зарегистрированного в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 03.02.2016 года, № запись 2359515), определено, что расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не допускается. Задолженность по договору аренды у ООО «Адамант-Сумы» отсутствует.

Таким образом, у Сумского городского совета в настоящее время отсутствуют правовые основания для расторжения договора аренды в одностороннем порядке.

В соответствии с Планом зонирования территории города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета от 06.03.2013 № 2180-МГ, указанный участок относится к зоне центра и деловой зоны Г-1, Г-2, где по функциональному назначению территории размещения сквера не предусмотрено».