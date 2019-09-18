Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31322

Сумские власти снова обещают заняться состоянием Псла

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Уровень воды главной артерии города».

«Очистка Псла в полном объеме земснарядом. Закрытые шлюзов дамбы ниже русла. Из-за подачек "крынычных"страдает весь город. Что это за уровень Псла, никогда такого не было. Вы убиваете главную артерию города, река вся замулена, запрет купания из-за превышения всех норм загрязнения в 10 раз. ЭТО КАК ВООБЩЕ?КТО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?», - писал автор петиции Данько Вадим Георгиевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция о необходимости проведения работ по очистке р. Псел в городе Сумы рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в октябре-ноябре текущего года за средства городского бюджета планируется провести работы по очистке прибрежных полос Псел, Сумка, Стрелка и их русел от мусора, поваленных деревьев, завалов и другого мусора. Выполнение этих мероприятий будет способствовать улучшению гидрологического режима реки, уменьшит негативное антропогенное воздействие на эти водные артерии.

Что касается очистки реки Псел земснарядом, то этот вопрос является проблематичным ввиду того, что такое очищение приведет к углублению русла реки, уменьшит ее и без того медленное течение.

Отмечаем, что на снижение уровня реки Псел влияют длительные весенне-летние засухи, наличие водохранилищ, особенно в верховьях реки, уменьшение осадков в зимний период и нарушение правил севооборот аграриями.

Также информируем Вас, что в октябре текущего года департаментом инфраструктуры города будет начата разработка мероприятий по улучшению гидрологического режима и санитарного состояния рек Псел и Сумка».

Общество Очистка реки Петиция Псел

По тематике

Сегодня 09:39

Сумские зеленстроевцы готовы садить деревья, но не готовы их поливать

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Массовая высадка новых деревьев в Сумах и в его окрестностях»....

Вчера 15:13

Сумчане просят купить технику для мытья вонючих мусорных баков

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Закупка техники для мытья мусорных баков»....

Вчера 15:04

В центре Сум не будет Сквера Достоинства

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Устроить общественный сквер Достоинства вместо сомнительного строительства частного ТРЦ напротив Спасопреображенского собора в г. Сумы»....

01.10.2019 08:06

В мэрии считают, что вопрос запрета выгула бойцовских собак в Сумах уже решен

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет выгула собак стафф и других бойцовских пород по городу без намордника»....

25.09.2019 10:59

Сумчанам пообещали тротуар на остановке

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Упорядочение пешеходного перехода на остановке «Сумсельмаш» возле выставочного центра»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.