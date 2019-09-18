Сумские власти снова обещают заняться состоянием Псла Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Уровень воды главной артерии города».

«Очистка Псла в полном объеме земснарядом. Закрытые шлюзов дамбы ниже русла. Из-за подачек "крынычных"страдает весь город. Что это за уровень Псла, никогда такого не было. Вы убиваете главную артерию города, река вся замулена, запрет купания из-за превышения всех норм загрязнения в 10 раз. ЭТО КАК ВООБЩЕ?КТО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?», - писал автор петиции Данько Вадим Георгиевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция о необходимости проведения работ по очистке р. Псел в городе Сумы рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в октябре-ноябре текущего года за средства городского бюджета планируется провести работы по очистке прибрежных полос Псел, Сумка, Стрелка и их русел от мусора, поваленных деревьев, завалов и другого мусора. Выполнение этих мероприятий будет способствовать улучшению гидрологического режима реки, уменьшит негативное антропогенное воздействие на эти водные артерии.

Что касается очистки реки Псел земснарядом, то этот вопрос является проблематичным ввиду того, что такое очищение приведет к углублению русла реки, уменьшит ее и без того медленное течение.

Отмечаем, что на снижение уровня реки Псел влияют длительные весенне-летние засухи, наличие водохранилищ, особенно в верховьях реки, уменьшение осадков в зимний период и нарушение правил севооборот аграриями.

Также информируем Вас, что в октябре текущего года департаментом инфраструктуры города будет начата разработка мероприятий по улучшению гидрологического режима и санитарного состояния рек Псел и Сумка».