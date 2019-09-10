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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13167

Сумчане просят купить технику для мытья вонючих мусорных баков

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Закупка техники для мытья мусорных баков».

«Техника для мытья мусорных баков очень нужна в нашем городе, так как мусорные баки очень грязные, от них идет ужасный запах, а также из-под них капают гадкая вонючая вода», - писал автор петиции Крикун Алексей Викторович.

Дата начала сбора подписей: 8 октября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 8 октября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Мусорные контейнеры Петиция

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