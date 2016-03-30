Суд по заммэра Сум перенесли в третий раз Рассмотрение админпротоколов по заместителю мэра Сум Алене Дмитревской отложили в третий раз.

Сегодня, 8 октября, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротоколы в отношении заместителя мэра Сум Алены Дмитревской, пишет sumy.today.

Во время заседания защитник Алены Дмитревской Юлия Молибог просила суд сделать перерыв для ознакомления ее с материалами дела и согласованию позиции со своей подзащитной. По ее словам, раньше не могла этого сделать из-за командировки. Следующее заседание суд назначил на 5 ноября.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что должностное лицо Сумского городского совета не сообщило о наличии у него реального конфликта интересов и совершило действия в условиях такого конфликта.

Согласно информации Национального агентства по предотвращению коррупции, Алена Дмитревская, выполняя полномочия председателя временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К .В., Чехановськои И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникший при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой Алены Дмитревской, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии.

Напомним: Юлия Молибог уже дважды защищала мэра Сум Александра Лысенко по коррупционным протоколам. Оба раза дело затягивалось дольше, чем на 3 месяца, отведенных на его рассмотрение.