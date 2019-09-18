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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39262

Сумские зеленстроевцы готовы садить деревья, но не готовы их поливать

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Массовая высадка новых деревьев в Сумах и в его окрестностях».

«Предлагаем сумской власти разработать программу по ежегодной массовой высадке новых деревьев (полезных для воздуха: каштан, акация, вяз, дуб, сосны) в г. Сумы и в его окрестностях.

Больше деревьев - больше воздуха! Призываем всех чиновников, всех ответственных за экологические последствия обратить внимание на эту загрязненности воздуха в пределах города Сумы! Ведь все мы равны, все мы одинаковые том, что дышим одним воздухом! Это наше здоровье и - будущих поколений - наших детей!

В качестве примера, ученые из Швейцарии пришли к выводу, что самый эффективный способ борьбы с глобальным потеплением - сажать много деревьев. Триллион, а может быть, и больше.

По словам ученых, места для этого достаточно.

Ученые подсчитали, что за предстоящие десятилетия эти новые деревья могли бы поглотить почти 750 млрд метрических тонн углекислого газа, что примерно равно загрязнения атмосферы за последние 25 лет.

Причем значительная часть положительного эффекта наступит сразу, поскольку молодые деревья поглощают больше углекислого газа, отмечают авторы исследования», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по посадке деревьев рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что традиционно в нашем городе с участием общественности, предприятий, организаций и учреждений в период с 20 марта по 22 апреля и с 20 октября до 22 ноября проводятся акции и плановая посадка зеленых насаждений.

Эти периоды считаются наиболее оптимальными для их приживления на новых местах.

Также информируем Вас, что неблагоприятные погодные условия, негативное влияние антропогенных факторов, ограниченные материально-технические возможности КП «Зеленстрой» и городского бюджета, к сожалению, становятся основными причинами высыхания большинства из высаженных саженцев.

Проблема не в количестве высаженных зеленых насаждений, а в обеспечении технологического и бережного ухода за ними в течение определенного периода их развития.

Что касается программы озеленения г. Сумы, то ее планируется разработать к началу весенней посадки деревьев и кустарников в 2020 году».

Общество Высадка деревьев Петиция

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