Завтра в Сумах будет прохладно и ветрено Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 9 октября, в Сумах будет ветрено.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью будет без осадков, днем пойдет дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-2°С мороза, днем - 7-9 °С тепла.