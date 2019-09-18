Завтра в Сумах будет прохладно и ветрено

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью будет без осадков, днем пойдет дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-2°С мороза, днем - 7-9 °С тепла.
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....
По прогнозам синоптиков, ночью 1 октября по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, днем порывы западного ветра 15-20 м/с...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....