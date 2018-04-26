Сумские троллейбусники зацепили троллею вместо столба за дерево Об инновационных технологиях КП «Электроавтотранс» по ремонту троллейбусной троллеи сообщил в Фейсбуке бывший депутат Сумского горсовета Валерий Сокура, приложив фотографии.

Вместо замены на новый железобетонного столба, сваленного во время вчерашнего ДТП по Петропавловской, для закрепления растяжки, поддерживающей троллейбусную линию, «Электроавтотранс» закрепил металлический трос за ветку липы, причем без прокладки, необходимой, чтобы избежать повреждения и весьма вероятного разрушения ветки под нагрузкой...», - написал В.Сокура.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», работы действительно выполнялись работниками энергослужбы КП. Растяжка была заанкирована к дереву с целью недопущения провисания габаритов контактной сети и устранения препятствий для движения транспортных средств. Перед тем, как закрепить временную конструкцию, было проведено обследование самого дерева и определено место для крепления, которое способно выдержать данное нагрузки без ущерба для растения. Проводятся переговоры по закупке новой опоры и выполнения комплекса необходимых мероприятий по ее установке.

Напомним: в Сумах нужно поменять больше сотни аварийных троллейбусных опор, причем 20 срочно. Однако пока в этом году их заменили только две. А липа, за которую зацепили троллею, входит в ботаническую памятку природы местного значения, ее высадили больше 120 лет назад.