На Сумщине стартовала спартакиада среди ПТУ

Программа областной спартакиады на 2019/2020 год включает 9 видов спорта: легкоатлетический кросс, баскетбол 3х3, бадминтон, волейбол, гиревой спорт, легкую атлетику, мини-футбол, настольный теннис, зимний полиатлон, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту.
Уже традиционно спартакиада началась легкоатлетическим кроссом. За призовые места и зачетные очки соревновались 20 команд области. Команда-победитель определялась путем суммирования лучших четырех мест из пяти участников команды.
Среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования победителем и призерами стали:
1 - «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» (руководитель физического воспитания Строколис С.М.)
2 - «Сумской центр профессионально-технического образования» (руководитель физического воспитания Лущик А.М.)
3 - «Сумской центр ПТО пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса» (руководитель физического воспитания Тимощенко Н.А.)
Среди девушек (500 м):
1 - Бугрик Снежана, «Шосткинский центр профессионально-технического образования»;
2 - Олейник Татьяна, «Кролевецкое высшее профессиональное училище»;
3 - Одинцова Елизавета, «Сумской центр профессионально-технического образования».
Среди юношей (1000 м):
1 - Беленский Денис, «Сумской центр профессионально-технического образования»;
2 - Машков Богдан, «Путивльский профессиональный лицей»;
3 - Березюк Юрий, «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования».
30 августа на спортивной площадке оздоровительного лагеря «Звездный» КП «Дорремстрой» состоялась ХХ летняя спартакиада среди сборных команд предприятий жилищно-коммунального хозяйства,...
15-16 мая в Сумах состоялась спартакиада среди депутатов Сумской области....
На Х международной выставке «Современные учебные заведения - 2019» профессиональное образование Сумщины представлял 21 заведение и учебно-методический центр профессионально-технического образования...
4-9 июня в Черноморске (Одесская область) прошла Всеукраинская спартакиада среди народных депутатов Верховной рады Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики...
МОН утвердило Перечень учреждений профессионального образования, на базе которых в 2018 году создадут учебно-практические центры (УПЦ)....