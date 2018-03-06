На Сумщине стартовала спартакиада среди ПТУ 8 октября в Сумах состоялось открытие спартакиады среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Программа областной спартакиады на 2019/2020 год включает 9 видов спорта: легкоатлетический кросс, баскетбол 3х3, бадминтон, волейбол, гиревой спорт, легкую атлетику, мини-футбол, настольный теннис, зимний полиатлон, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Уже традиционно спартакиада началась легкоатлетическим кроссом. За призовые места и зачетные очки соревновались 20 команд области. Команда-победитель определялась путем суммирования лучших четырех мест из пяти участников команды.

Среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования победителем и призерами стали:

1 - «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» (руководитель физического воспитания Строколис С.М.)

2 - «Сумской центр профессионально-технического образования» (руководитель физического воспитания Лущик А.М.)

3 - «Сумской центр ПТО пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса» (руководитель физического воспитания Тимощенко Н.А.)

Среди девушек (500 м):

1 - Бугрик Снежана, «Шосткинский центр профессионально-технического образования»;

2 - Олейник Татьяна, «Кролевецкое высшее профессиональное училище»;

3 - Одинцова Елизавета, «Сумской центр профессионально-технического образования».

Среди юношей (1000 м):

1 - Беленский Денис, «Сумской центр профессионально-технического образования»;

2 - Машков Богдан, «Путивльский профессиональный лицей»;

3 - Березюк Юрий, «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования».