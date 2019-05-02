Теперь полицию в Сумах можно вызвать одним нажатием кнопки смартфона

Работает приложение как на Android, так и на iOS. Среди важных преимуществ сервиса можно отметить, что пользователи имеют возможность осуществлять быстрый вызов полиции прикосновением благодаря функции «SOS», отправлять фото правонарушений, оценивать работу полицейских по номеру жетона и получать уведомления по оперативной ситуации в городе и области.
Если вы попали в экстремальную ситуацию и вашей жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полицию и объяснения, где вы находитесь, нет - достаточно нажать кнопку «SOS» в своем телефоне. Благодаря геолокации система сама определит ваше местоположение и направит данные в полицию.
Ваши текущие координаты автоматически поступают в службу полиции 102. Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и полицейские будут действовать так же, как вы бы лично позвонили на линию. На место срочно направляется наряд полиции.
Скачать My Pol можно по ссылкам:
Google Play http://bit.ly/SumyMyPolGUNPAndroid
App Store http://bit.ly/SumyMyPolGUNPApple
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