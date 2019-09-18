Народження нової зірочки: юна тростянчанка випустила перший кліп (відео) Юна тростянчанка Ангеліна Кальченко, учениця 3-А класу школи №5, не лише гарно навчається, а й активно проводить своє дозвілля.

Одне з найбільших захоплень Ангеліни – заняття музикою та вокалом. Дівчинка відвідує музичну школу, де займається у класі фортепіано, сольфеджіо та вокалу, пише Тростянець.інфо.

Раніше більше часу приділяла заняттям акробатикою, але минулого року перемогло нове захоплення - співом. Ангеліні дуже подобається це заняття, й дівчинка має намір продовжувати вдосконалювати свій талант.

Завдяки Наталії Петрівні Книшенко, вчителю музичної школи по вокалу, Ангеліна перемогла у Всеукраїнських конкурсах у Києві та Харкові. Також прий­мала участь у обласних конкурсах, де представляла школу №5. Зокрема, дівчинка стала призером-переможцем ІІ Всеукраїнського етапу «Чисті роси».

А нещодавно талановита зірочка Ангеліна Кальченко засяяла ще яскравіше – з її участю було відзнято відеокліп на пісню «Мамина сорочка».

До речі, лише за декілька днів відеокліп проглянуло більше 11 тисячі осіб.