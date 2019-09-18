Ахтырские бойцы отличились в Харькове

Воспитанники спортивного клуба «Легион», которые представляли Ахтырку на турнире среди 550 спортсменов в составе сборных команд Харьковской, Сумской и Запорожской областей, в серьезной конкуренции достигли высоких результатов и завоевали пять первых мест, три вторых, четыре тртьих места.
Поздравляем победителей:
Арсен Копыл - 1 место ката, 3 место кумитэ
Екатерина Бабенко - 1 место ката
Даниил Шевченко - 1 место ката, 1 место кумитэ
Александр Камчатный -1 место кумитэ
Кирилл Овчаренко - 2 место кумитэ
Виталий Думчиков - 2 место кумитэ
Егор Шаповалов - 2 место ката
Дмитрий Давыдов - 3 место кумитэ
Артем Колодяжный - 3 место кумитэ
Анастасия Лябах - 3 место кумитэ
Тренер СК «Легион» - Вячеслав Копыл.
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