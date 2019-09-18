Ахтырские бойцы отличились в Харькове Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF.

Воспитанники спортивного клуба «Легион», которые представляли Ахтырку на турнире среди 550 спортсменов в составе сборных команд Харьковской, Сумской и Запорожской областей, в серьезной конкуренции достигли высоких результатов и завоевали пять первых мест, три вторых, четыре тртьих места.

Поздравляем победителей:

Арсен Копыл - 1 место ката, 3 место кумитэ

Екатерина Бабенко - 1 место ката

Даниил Шевченко - 1 место ката, 1 место кумитэ

Александр Камчатный -1 место кумитэ

Кирилл Овчаренко - 2 место кумитэ

Виталий Думчиков - 2 место кумитэ

Егор Шаповалов - 2 место ката

Дмитрий Давыдов - 3 место кумитэ

Артем Колодяжный - 3 место кумитэ

Анастасия Лябах - 3 место кумитэ

Тренер СК «Легион» - Вячеслав Копыл.