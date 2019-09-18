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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05226

В Ахтырке начали отопительный сезон

Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020.

Распоряжением предусмотрено, что отдел образования Ахтырского городского совета, коммунальное некоммерческое предприятие Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница», коммунальное некоммерческий заведение Ахтырского городского совета «Ахтырский городской центр первичной медико-санитарной помощи» с учетом санитарных требований температурного режима в помещениях и в пределах выделенного финансирование начинают отопительный период заведений образования, здравоохранения, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отапливаются от котельных, работающих на природном газе и твердом топливе, с 8 октября 2019 года.

Общество Ахтырка Отопительный сезон

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