В Ахтырке начали отопительный сезон Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020.

Распоряжением предусмотрено, что отдел образования Ахтырского городского совета, коммунальное некоммерческое предприятие Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница», коммунальное некоммерческий заведение Ахтырского городского совета «Ахтырский городской центр первичной медико-санитарной помощи» с учетом санитарных требований температурного режима в помещениях и в пределах выделенного финансирование начинают отопительный период заведений образования, здравоохранения, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отапливаются от котельных, работающих на природном газе и твердом топливе, с 8 октября 2019 года.