В Ахтырке начали отопительный сезон

Распоряжением предусмотрено, что отдел образования Ахтырского городского совета, коммунальное некоммерческое предприятие Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница», коммунальное некоммерческий заведение Ахтырского городского совета «Ахтырский городской центр первичной медико-санитарной помощи» с учетом санитарных требований температурного режима в помещениях и в пределах выделенного финансирование начинают отопительный период заведений образования, здравоохранения, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, отапливаются от котельных, работающих на природном газе и твердом топливе, с 8 октября 2019 года.
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