Свидетели рассказали об обстоятельствах избиения сумского журналиста Четырех свидетелей по делу избиения журналиста Евгения Положия слушали сегодня, 8 октября, в Ковпаковском суде Сум.

Это жена и соседи потерпевшего. На заседание пришли обвиняемый по этому делу Юрий Мельник с адвокатом и пострадавший Евгений Положий. Его защитника на слушании не было, пишет UA:СУМИ.

Анна Положий, жена пострадавшего:

«Я услышала неестественный звук для нашего дома, для нашей местности. Я не сразу поняла его природу. Я вышла на балкон, чтобы более четко понять. В какой-то момент я поняла, что это кричит мой муж, и что-то происходит. И начала его звать, кричать, поднимать шум, у меня в руке был телефон, я начала звонить соседке, потому что они могли с мужем также выйти».

Надежда Парамей, соседка пострадавшего:

«Мне после девяти вечера звонит Аня и говорит: «Надя, быстро ко мне, я слышала какой-то крик во дворе и топот на лестнице, пожалуйста, придите ко мне». Я побежала, на улице никого не было, а у квартиры Положия сидел Евгений Викторович. У него было разбито лицо и сломана рука».

Ольга Залога, соседка пострадавшего:

«За несколько дней до этого я видела одну девушку, кажется, они с парнем стояли и постоянно смотрели на наш двор, стояли у входа.

- За вами находится Мельник. Случайно, не он там стоял? – спросили у нее.

- Думаю, что нет.

- Почему вы так думаете.

- Ниже, мне кажется, не такой телосложения.

Николай Баня, сосед потерпевшего:

«Я видел, девушка стояла. И она долго стояла и все время смотрела к нам во двор. Я взял мусорное ведро, думаю, мимо нее пройду, чуть стал приближаться к ней, а она повернулась - там проход у нас до остановки - повернулась и ушла».

На следующем заседании, которое состоится 14 ноября, будут слушать других свидетелей.

Напомним: прокуратура обвиняет Юрия Мельника в умышленном избиении сумского журналиста и хулиганстве, совершенном группой лиц, которое произошло весной 2014 года. По показаниям Евгения Положия, людей было двое. Нападение на себя журналист связывает с профессиональной деятельностью.

Слушания проходят второй раз. Первый раз суд оправдал Юрия Мельника, но апелляционный суд вернул дело в первую инстанцию.