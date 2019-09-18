Сумчане отличились на Wizz Air Kyiv City Marathon 5-6 октября в Киеве прошел традиционный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon.

В рамках соревнований было множество дистанций – от детских 100 м до взрослых 42 км.

Лучшим среди сумчан на 42 км был Игорь Панченко – шестое место – 2 часа 40 минут 36 секунд (первый в категории 23-29 лет). Представитель Сумской ШВСМ Сергей Марчук был восьмым – 2:46:57 (второй в категории 30-39 лет). Вместе с Андреем Пясецким Сергей Марчук был первым в эстафете 2х21 км – их время 2:28:19.

В полумарафоне уроженец Сум Артем Казбан был вторым – 1:14:02.