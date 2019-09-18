Сумчане отличились на Wizz Air Kyiv City Marathon

В рамках соревнований было множество дистанций – от детских 100 м до взрослых 42 км.
Лучшим среди сумчан на 42 км был Игорь Панченко – шестое место – 2 часа 40 минут 36 секунд (первый в категории 23-29 лет). Представитель Сумской ШВСМ Сергей Марчук был восьмым – 2:46:57 (второй в категории 30-39 лет). Вместе с Андреем Пясецким Сергей Марчук был первым в эстафете 2х21 км – их время 2:28:19.
В полумарафоне уроженец Сум Артем Казбан был вторым – 1:14:02.
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