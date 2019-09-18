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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:42266

Сумчане отличились на Wizz Air Kyiv City Marathon

5-6 октября в Киеве прошел традиционный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon.

В рамках соревнований было множество дистанций – от детских 100 м до взрослых 42 км.

Лучшим среди сумчан на 42 км был Игорь Панченко – шестое место – 2 часа 40 минут 36 секунд (первый в категории 23-29 лет). Представитель Сумской ШВСМ Сергей Марчук был восьмым – 2:46:57 (второй в категории 30-39 лет). Вместе с Андреем Пясецким Сергей Марчук был первым в эстафете 2х21 км – их время 2:28:19.

В полумарафоне уроженец Сум  Артем Казбан был вторым – 1:14:02.

Спорт Легкая атлетика Марафон

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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