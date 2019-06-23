Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 12 стран. Сборная Украины заняла 3-е место в общекомандном зачете. По медалям уступили Шотландии - 2 и Венгрии -1.
Сумская область была представлена: СК «Вадо Кай» (Сумы): 9 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых и СК «Самурай» (Ямполь, Глухов) - 1 золото, 2 бронзы.
Сумской «Вадо Кай» ещё представил спортсменов в разделе пара-каратэ - 3 золота, 2 серебра и 1 бронза.
Золото завоевали: Крикнин Сергей, Павленко Сергей, Слюсарчук Владимир, Тумаков Валерий, Сахно Илья (дважды), Барышов Максим, Гапченко Денис, Стегний Карина, Ротт Сергей, Боровик Иван, Пащенко Олег (дважды), Конюхов Илья и Коломиец Вадим.
Серебро: Гайдай Влад, Крыгин Евгений, Свистун Кирилл, Шумаров Георгий, Ермакова Анна, Ермоленко Евгений, Сабадаш Виктория, Шумаров Дмитрий и Фурманов Евгений.
Бронза: Вакал Валерия, Шумаров Богдан, Слюсарчук Владимир, Гайдай Влад, Свистун Кирилл, Тумаков Валерий, Сахно Илья, Барышов Максим, Шумаров Дмитрий, Фурманов Евгений, Коломиец Вадим, Миньковская Анастасия, Билобаба Владислав и Наливайко Никита.
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