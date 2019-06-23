Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42214

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

4-6 октября в Будапеште (Венгрия) проходил 46-й чемпионат Европы по каратэ Вадо Кай.

В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 12 стран. Сборная Украины заняла 3-е место в общекомандном зачете. По медалям уступили Шотландии - 2 и Венгрии -1.

Сумская область была представлена: СК «Вадо Кай» (Сумы): 9 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых и СК «Самурай» (Ямполь, Глухов) - 1 золото, 2 бронзы.

Сумской «Вадо Кай» ещё представил спортсменов в разделе пара-каратэ - 3 золота, 2 серебра и 1 бронза.

Золото завоевали: Крикнин Сергей, Павленко Сергей, Слюсарчук Владимир, Тумаков Валерий, Сахно Илья (дважды), Барышов Максим, Гапченко Денис, Стегний Карина, Ротт Сергей, Боровик Иван, Пащенко Олег (дважды), Конюхов Илья и Коломиец Вадим.

Серебро: Гайдай Влад, Крыгин Евгений, Свистун Кирилл, Шумаров Георгий, Ермакова Анна, Ермоленко Евгений, Сабадаш Виктория, Шумаров Дмитрий и Фурманов Евгений.

Бронза: Вакал Валерия, Шумаров Богдан, Слюсарчук Владимир, Гайдай Влад, Свистун Кирилл, Тумаков Валерий, Сахно Илья, Барышов Максим, Шумаров Дмитрий, Фурманов Евгений, Коломиец Вадим, Миньковская Анастасия, Билобаба Владислав и Наливайко Никита.

Спорт Каратэ Пара-каратэ

По тематике

Ахтырские бойцы отличились в Харькове
Вчера 17:58

Ахтырские бойцы отличились в Харькове

Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF....

В Сумах почтили память тренера турниром
30.09.2019 13:16

В Сумах почтили память тренера турниром

6-й открытый турнир по каратэ памяти Валентина Угнича состоялся 29 сентября в Сумах....

Сумской каратист стал мастером спорта международного класса
28.08.2019 12:03

Сумской каратист стал мастером спорта международного класса

Сумчанин Игорь Угнич в Японии получил звание мастера спорта международного класса....

Сумской боец с бронзой чемпионата мира
25.06.2019 10:54

Сумской боец с бронзой чемпионата мира

На выходных в Братиславе (Словакия) проходил чемпионат мира по карате WUKF....

Сумской каратист в восьмерке сильнейших монреальского турнира
23.06.2019 15:30

Сумской каратист в восьмерке сильнейших монреальского турнира

22 июня в Монреале (Канада) прошел турнир Karate 1. Series A Montréal 2019....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.