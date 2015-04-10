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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50405

В Сумах в армию провели сотню призывников

Сегодня, 9 октября, в Сумах прошла торжественная отправка в ряды Вооруженных Сил Украины более 100 человек молодого пополнения.

Торжественные проводы проходили возле Мемориала воинам-афганцам: призывников провожали напутственным словом руководство области и города, седовласые ветераны, участники боевых действий в Афганистане, участники ООС (АТО), областной военный комиссар полковник Валерий Исмаилов, военные комиссары военных комиссариатов области, командиры воинских частей Сумского гарнизона . Божье благословение молодым воинам предоставил глава Сумской епархии ПЦУ архиепископ Мефодий.

К месту проведения торжеств призывники выдвигались в сопровождении военного оркестра 27-й Сумской РеАБ. Перед призывниками выступили воспитанники ДОУ №5 «Снегурочка». Пожелать успехов в военной службе пришли школьники. Будущий солдат, сумчанин Денис Панченко, поблагодарил за теплые напутственные слова и заверил присутствующих, что призывники оправдают надежды и станут надежными защитниками родных домов.

Осенью в армию пойдут служить более 500 граждан из Сумской области. Более 150 призывников пополнят ряды Нацгвардии, до 50 пойдут служить в Государственную спецслужбу транспорта, более 300 пойдут в ряды ВС Украины, пограничную службу пополнят около 50 призывников. Руководство областного военного комиссариата в очередной раз напоминает, что военнослужащие срочной службы в зону ООС не направляются.

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