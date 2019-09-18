В Сумах водитель въехал в забор, а потом с горя напился (видео)

ДТП произошло на улице Солнечная в Сумах. Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 35-летний сумчанин, управляя автомобилем Opel Ascona, не справился с управлением и допустил наезд на металлический забор, таким образом повредив его и легковушку.
Как пояснил далее сам мужчина: «После ДТП разволновался, поэтому и решил успокоить нервы водкой».
В присутствии двух свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Патрульные составили на него два административных протокола: ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя) КоАП и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку.
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