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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59549

На Сумщине поймали пенсионера-педофила

На Сумщине полиция разоблачила пенсионера в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Работники Конотопской полиции и ювенальной превенции выяснили, что 72-летний пенсионер, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, в течение года развращал четырех местных ребят в возрасте 15-ти и 14-ти лет.

Как установили сотрудники полиции, 72-летний пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Почти год четверо ребят время от времени наведывались к нему, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала ребята в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали.

Признался во всем и сам подозреваемый - он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по «соглашению сторон».

В полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение... совершенное в отношении малолетнего...). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Конотоп Педофил

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