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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16250

В Белополье две пожарки тушили балкон

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание балкона в пятиэтажном жилом доме.

8 октября в 14:16 к спасателям поступило сообщение о возгорании балкона в 5-этажном жилом доме по ул. Макаренко в г. Белополье. На место происшествия выезжал дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в момент возникновения пожара в квартире на 5-м этаже находилась хозяйка. Почувствовав запах дыма, женщина поняла, что горение происходит на балконе и обратилась за помощью на линию экстренного вызова «101». Уже через 4 минуты спасатели прибыли на место происшествия. Локализовали пожар в 14:23, ликвидировали - в 14:30.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Белополье Пожар

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