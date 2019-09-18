В Белополье две пожарки тушили балкон

8 октября в 14:16 к спасателям поступило сообщение о возгорании балкона в 5-этажном жилом доме по ул. Макаренко в г. Белополье. На место происшествия выезжал дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, в момент возникновения пожара в квартире на 5-м этаже находилась хозяйка. Почувствовав запах дыма, женщина поняла, что горение происходит на балконе и обратилась за помощью на линию экстренного вызова «101». Уже через 4 минуты спасатели прибыли на место происшествия. Локализовали пожар в 14:23, ликвидировали - в 14:30.
Причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Укрощая пожар, пожарные обнаружили тела 2 человек....
7 октября в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в на ул. Полесской в г....
Спасатели ликвидировали возгорание в дачном кооперативе....
Спасатели оперативно ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме....
2 октября в 8:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в с. Гринченково Ахтырского района....