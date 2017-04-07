На Сумщині відновили «Запорожців, які пишуть листа турецькому султану»

Розбитий на кілька уламків, керамічний твір понад тридцять років чекав на своє відродження. Роботи проводилися кваліфікованим реставратором декоративного мистецтва обласного художнього музею В.М. Ярмак, яка очистила його від забруднень, склеїла фрагменти, поновила втрати та вкрила консерваційним лаком.
З нагоди Дня козацтва доречно згадати лебединського майстра народної творчості К.В. Куликовського, який в 1942 р. загинув у таборі для військовополонених Форелькруг, що в роки війни діяв на території Німеччини.
Костянтин Володимирович Куликовський закінчив Київське художньо-керамічне училище, крім кераміки, займався різьбярством, грав на бандурі, писав картини та вірші. В його творчості переважала українська тематика: «…чумак з волами у дорозі, садок вишневий коло хати, козак з бандурою в степу, невеликі погруддя видатних діячів літератури і мистецтва. Одне з них – бюст Т.Г. Шевченка зберігається у Лебедині», повідомила директорка музею Надія Юрченко.
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