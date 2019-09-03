В Сумах соревновались пляжницы

В первенстве среди девушек 2005-2007 г.р. и моложе соревновались восемь пар.
Первое место заняли Шифрина София и Сидоренко Екатерина, II место - Кальченко Таисия, Ермак Злата, III место- Медведь Алиса и Шкурат Мария.
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Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр...
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