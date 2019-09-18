В Шостке 18-летний рецидивист обокрал и ограбил нескольких человек

Арендуя квартиру посуточно, 18-летний шосткинец сломал замок в закрытой владельцем второй комнате и похитил оттуда пылесос, обогреватель, электрические удлинители, набор посуды - на общую сумму более 4000 гривен. Похищенное он сразу продал, а деньги потратил на собственные нужды.
Жертвой следующего его преступления стал 17-летний знакомый. Встретив того в центре города, попросил у парня телефон, якобы для срочного звонка. Когда тот ему отказал - нанес удар и силой отобрал мобильный, который сразу же сдал в ломбард.
Потерял подобным образом свои ценные вещи и сбережения с банковской карты и 35-летний шосткинец. Пострадавший ночью возвращался домой и на несколько минут оставил на скамейке возле своего подъезда барсетку. Этим и воспользовался вор потихоньку забрал из сумки мобильный телефон владельца и банковскую карточку. С помощью гаджета изменил пин-коды к карте и снял со счета 4000 гривен.
«Несмотря на достаточно молодой возраст, подозреваемый уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - На путь исправления он так и не стал, и даже после того, как был освобожден из мест лишения свободы, вновь вернулся к своему воровскому «ремеслу». Сейчас наши сотрудники проверяют его на причастность к совершению других уголовных преступлений».
В полиции юноше уже объявили подозрение о совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража», ч. 2 ст. 186 «Грабеж» и ч. 1 ст. 357 «Похищение документов». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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