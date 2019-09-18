Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56196

На Сумщине на пожаре погибли двое

Укрощая пожар, пожарные обнаружили тела 2 человек.

8 октября в 19:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Майоровка Кролевецкого района. На тушение направили местные пожарные команды из соседних сел Добротово, Спасское, Алтыновка. Также, преодолев расстояние в 16 км, на место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Как было установлено, огонь охватил жилой дом и летнюю кухню. Усложняло ситуацию то, что здания были деревянные. Возникла угроза для расположенных рядом гаража и хозяйственной постройки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды, пожарные автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1,5 км от места горения. Во время тушения пожара в доме пожарные обнаружили тела двух человек.

В 20:04 совместными усилиями спасателей и сельским пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать пожар. Чтобы полностью ее ликвидировать пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 23:08, использовав около 30 т воды, возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники, от местных пожарных команд - 6 работников и 3 единицы техники.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшими оказались - хозяин дома 1948 г.р. и его сосед 1958 г.р. Причина возгорания устанавливается.

На Сумщине в текущем году в пожарах уже погибло 44 человека, против 40 - за аналогичный период 2018 года. Причины этих случаев разные и последствия одни - потерянные жизни. Давайте вместе остановим страшную статистику - соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Кролевецкий район Пожар Смерть на пожаре

По тематике

Сегодня 11:16

В Белополье две пожарки тушили балкон

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание балкона в пятиэтажном жилом доме....

Вчера 13:21

На Сумщине пожарные спасли жилой дом и 2 сарая

7 октября в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в на ул. Полесской в г....

04.10.2019 15:50

Под Сумами сгорела дача

Спасатели ликвидировали возгорание в дачном кооперативе....

04.10.2019 09:50

В Сумах горела 9-этажка

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме....

03.10.2019 11:01

На Сумщине снова прогремел взрыв

2 октября в 8:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в с. Гринченково Ахтырского района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.