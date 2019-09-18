На Сумщине на пожаре погибли двое Укрощая пожар, пожарные обнаружили тела 2 человек.

8 октября в 19:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Майоровка Кролевецкого района. На тушение направили местные пожарные команды из соседних сел Добротово, Спасское, Алтыновка. Также, преодолев расстояние в 16 км, на место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Как было установлено, огонь охватил жилой дом и летнюю кухню. Усложняло ситуацию то, что здания были деревянные. Возникла угроза для расположенных рядом гаража и хозяйственной постройки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды, пожарные автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1,5 км от места горения. Во время тушения пожара в доме пожарные обнаружили тела двух человек.

В 20:04 совместными усилиями спасателей и сельским пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать пожар. Чтобы полностью ее ликвидировать пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 23:08, использовав около 30 т воды, возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники, от местных пожарных команд - 6 работников и 3 единицы техники.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшими оказались - хозяин дома 1948 г.р. и его сосед 1958 г.р. Причина возгорания устанавливается.

На Сумщине в текущем году в пожарах уже погибло 44 человека, против 40 - за аналогичный период 2018 года. Причины этих случаев разные и последствия одни - потерянные жизни. Давайте вместе остановим страшную статистику - соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.