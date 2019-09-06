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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1599

У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»

Автори виставки – фахівці Українського інституту національної пам'яті та Центру досліджень визвольного руху – спробували уявити, який вигляд могли би мати профілі у фейсбук Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, які місця показала би їхня гугл-мапа, кого б вони зафрендили, показати світло та тіні їхніх ключових рішень.

Створення виставки обумовлено тим, що на 2019 рік припали три ювілеї – Івана Мазепи, Симона Петлюри та Степана Бандери. Біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу. Свободолюбність, завзятість, незламність в українцях досі означують як мазепинське, петлюрівське, бандерівське.

Виставка відкриється 10 жовтня о 14:00 на третьому поверсі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки і буде доступна для перегляду з 10 жовтня по 8 листопада 2019 року.

На відкриття виставки запрошуються журналісти та громадськість.

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