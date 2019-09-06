У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»

Створення виставки обумовлено тим, що на 2019 рік припали три ювілеї – Івана Мазепи, Симона Петлюри та Степана Бандери. Біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу. Свободолюбність, завзятість, незламність в українцях досі означують як мазепинське, петлюрівське, бандерівське.
Виставка відкриється 10 жовтня о 14:00 на третьому поверсі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки і буде доступна для перегляду з 10 жовтня по 8 листопада 2019 року.
На відкриття виставки запрошуються журналісти та громадськість.
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