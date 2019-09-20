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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19231

Россиянин въезжал в Украину с «травкой»

Сегодня, 9октября, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу вещества, похожего на наркотическое.

В пункте пропуска «Бачевск», при осмотре микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», на котором в качестве пассажира въезжал в Украину гражданин России, произошло срабатывание специально обученного на поиск наркотических средств служебной собаки. Тщательно проверив транспортное средство, правоохранители обнаружили в нем шкатулку, в которой находился бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Сейчас выявленное вещество вместе с владельцем передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.

Право Наркотики Пограничники

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